„За нас е важен подходът при съставяне на редовно правителство. Всички успяха да видят публично нашите приоритети, както за управление на държавата, така и законодателни инициативи, които имаме при преговорите за реализиране на третия проучвателен мандат за съставяне на правителство във вече отминаващия 50-ти парламент. Аз лично участвах в тези преговори и откровено мога да кажа, че срещнахме пълно разбирателство от страна на всички парламентарно представени партии, за реализиране на общи приоритети, без участието на ДПС на г-н Пеевски. Мога да ви споделя специално за сектор правосъдие и да маркирам няколко неща, за които всички преговарящи екипи се съгласихме, а именно Закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, който цели ограничаване на правомощията на главния прокурор. Също бързина и прозрачност на съдебните производства, чрез промени в процесуалните закони, задължителни срокове за произнасяне, поетапно въвеждане на института на мълчаливото съгласие, с което се борим срещу административното бездействие в нашата държава. Сформиране на експертна група от академици и заинтересовани лица относно изготвяне на изцяло нов Наказателен кодекс, промени в Семейния кодекс, с които да се гарантират интересите на децата и родителите. Тук мога да спомена и споделеното родителство, реално прилагане на режима на лични контакти на другия родител и още много други приоритети, така че ако подходът в следващото Народно събрание е експертен разговор, който да се изготви една управленска програма с ясни приоритети, срокове, в които да бъдат изпълнявани тези приоритети, аз съм сигурен, че „Има такъв народ“ е последователна партия, отговорна, която ще постъпи отговорно.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Александър Рашев. Той е кандидат за народен представител от “Има такъв народ”, втори в листата в Бургас и трети в листата в 23-ти МИР-София, адвокат и бивш депутат в 46-тото Народно събрание.

Рашев обясни и защо според него избирателите трябва да дадат доверието си на ИТН: „Ние сме последователни във всяко едно наше действие, доказахме го, според нас ние сме логичният избор, защото имаме необходимата експертиза, както по отношение на законодателна инициатива, така и на управление на държавата и изпълнителната власт. Имаме необходимите познания, за да можем да реализираме така важните за страната реформи.“

По отношение на причините за ниската избирателна активност, той коментира:

“Според мен е липса на доверие и обратна връзка между кандидатите за народни представители и избирателите. Според мен българските граждани следва да търсят отговорност от техните избраници и от кандидатите за народни представители. В една кампания е изключително важно да държат на техните обещания, тези приоритети, които се изнасят, трябва да бъдат спазвани и защитавани. В този смисъл аз вярвам, че трябва да има една изключително ясна кампания, всички политически партии следва да излязат с управленска програма и приоритети, за да могат гражданите да се ориентират за какво гласуват.”

