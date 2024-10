„Бихме могли да водим този разговор за такова дясно реформистко управление с всички, чиито избиратели очакват това от тях. С всички, чиито избиратели искат икономическа свобода, скъсване със социализма, реална битка с корупцията, искат добра публична среда. С всички, чиито избиратели искат реформаторско дясно управление. Не управление, не широка коалиция, не в името на Европа, атлантизма или не знам си какво. Дясно реформаторско управление, каквото България не е имала от десетилетия. Такива избиратели са не малка част от избирателите на Демократична България, и не малка част от избирателите на ГЕРБ. Дали техните ръководства ще отговорят на очакванията на собствените си избиратели, аз не мога да кажа. Но силна „Синя България“ в следващия парламент означава силен инструмент, силно поле за взаимодействие за формиране на такова идеологическо реформаторско дясно мнозинство. Математически мнозинства може да има всякакви, но тях ние наричаме сглобка. И то е тъжно за гледане.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Петър Москов на въпрос с кои формации биха разговаряли за подкрепа за кабинет, ако „Синя България“ влезе в следващия парламент. Москов е кандидат за депутат от „Синя България“, водач на листите в 24-ти МИР в София и във Варна, лидер на партия КОД, лекар анестезиолог и бивш здравен министър.

„Лечението е всички да направим нещо различно, защото ако 6,7, 8,10 пъти правим едно и също, и очакваме различен резултат, значи проблемът е в нас, не е някъде другаде. За да излезем от клишетата, да кажем, че това, което е нужно е нов политически дневен ред, защото тези, които провалят 6 или 7 поредни парламента, всъщност спорят за това кой как от тях може да се сглоби около сегашния дневен ред, техния си дневен ред. Дневен ред на корупция, на социализъм, на социален хаос, на изоставени райони, на липса на здравна инфраструктура и всичко останало. На България й е нужен нов политически дневен ред и то не някакъв, който да замени безвремието, защото понякога става още по-лошо, а е нужен реформаторски дневен ред, а „Синя България“ е носител на този дневен ред.“, каза още Петър Москов.

Целия разговор за приоритетите на „Синя България“ и очакванията за предстоящите избори, можете да чуете на звуковия файл.