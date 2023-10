“От ИТН залагаме на рефендумите. Ако хората от презастроените квартали гласуват, че няма да има нови строителни разрешителни, ние ще се съобразим. Така хората ще се чувстват пряко ангажирани с управлението на града, в който живеят” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за общински съветник в София, издигнат от "Има такъв народ" Пламен Данаилов.

Цялото интервю с Пламен Данаилов може да чуете в прикачения звуков файл.