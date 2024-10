„Трябва в тази ситуация да се поеме много ясна политическа отговорност, партиите, които участват в управлението да носят тази отговорност чрез свои знакови лица, и да е ясно кой за какво отговаря. Разбира се, да има коалиционно споразумение. Разбира се, да бъдат направени компромиси от всички, които участват в управлението.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Тома Биков. Той е кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС, четвърти в листата в 23-ти многомандатен избирателен район в София, и народен представител в няколко парламента.

По отношение на предложението на Продължаваме промяната за равно отдалечен премиер, Биков отговори:

„Тяхното предложение за мен – аз го разчитам като предложение за съставяне на временно правителство. Ние считаме, че временното правителство не е решение за политическата криза. Ние имахме временен вариант в лицето на правителство Денков-Габриел, което не успя да осъществи своята ротация, и поради това, че ГЕРБ не беше включен пълноценно в него, то не се ползваше с онази обществена подкрепа, която едно правителство със сигурност трябва да има. То разполагаше с две трети мнозинство в Народното събрание, а рейтингът му беше по-нисък от рейтинга на правителството на Пламен Орешарски. Това няма как да доведе до някаква стабилизация и виждате, че след като не успя да се осъществи тази ротация, ние отиваме вече на втори предсрочни парламентарни избори, в които напрежението е още по-голямо. Но колегите са в правото си да предложат своята формула за управление, така, както ние сме в правото си да предложим нашата. Оттук нататък българските граждани могат да вземат своето решение, и е съвсем логично от политическа гледна точка този, който спечели по-голямо доверие, и който е на първо място, независимо кой е той, да зададе формулата на управление, а тези, които ще участват, да поставят своите условия по отношение на политики, на персонален състав, на структура и състав на кабинет. Но за мен експертните правителства са възможност да играят ролята на параван, зад който да се осъществяват истинските решения, но тези решения да не се виждат от българските граждани, което в никакъв случай няма да доведе до увеличаване на доверието в институциите и в политическата система, която и без това се ползва с достатъчно ниско доверие вече.“

„За мен най-политическото нещо винаги е било лидерът на първата политическа сила да заеме премиерския пост. Нашият лидер няколко пъти е показал през последните години, че е склонен да даде крачка назад от това политическо правило в името на постигането на някаква стабилност. За съжаление, той няма как и ние няма как като коалиция с колегите от СДС сами да решим този проблем. Ние сме готови да направим компромис, ние бяхме готови да платим една много тежка политическа цена и го направихме, ние загубихме 150 000 гласа заради участие в сглобката, но за съжаление няма достатъчно други партии, които са готови да платят тази цена. Според мен след тези избори е последният шанс на партиите в България да платят цената, която се очаква да платят и да служат на обществото, а не на техните тясно партийни интереси. Ако те не го направят, ще станем излишни всички. Мисля, че и колегите го знаят и се надявам тази кампания, въпреки голямото напрежение в обществото и в партийната система ще положим усилия да не затваряме всички врати и всички възможности, защото ще постигнем същото, което постигнахме и на предишните избори, когато имаше една агресивна кампания и в крайна сметка не се стигна до съставяне на правителство от нито една политическа сила. Тезата, че ГЕРБ не може да състави правителство е валидна колкото за ГЕРБ, така и за всички, които са вземали мандата през последните 4 години.“, каза още Тома Биков.

За отношенията между ГЕРБ и ДПС в сегашната ситуация на война между фракциите на Доган и Пеевски, Биков посочи: “За мен конфликтът в ДПС е структурна промяна в българската политическа система. ДПС през последните 33 години е бил винаги основна политическа сила, средно голяма, в някои от случаите незаобиколим фактор, и по отношение на управлението на страната и по отношение на определени теми. ДПС беше от 97-ма година насам част от този геополитически консенсус, проевропейски и пронатовски. В момента ставаме свидетели на едно разцепление, никой разбира се не може да каже коя от двете части ще надделее, но със сигурност ДПС ще бъде в много по-различна ситуация, отколкото беше до момента. Така че – избистрянето и изкристализирането на тази формация и в нейната нова форма е въпрос, който тепърва предстои и трудно може да се каже в каква посока ще поемат двете крила, доколко изобщо ДПС ще остане една цяла формация, защото тя по регистрация все още е такава, така че трудно бих могъл да отговоря с кого бихме взаимодействали, но в по-общ план аз смятам, че в следващия парламент със сигурност няма да са достатъчни две политически сили, за да се сформира правителство. Със сигурност ще бъде нужен и трети, трети може да се изведе и от останалите партии, но нашата позиция, която още в началото на конфликта в ДПС нашият лидер изрази е, че за нас няма добро и лошо ДПС. Ние не желаем да участваме в този конфликт по никакъв начин, и се надявам двете крила да запазят самообладание, въпреки голямото напрежение и да не подлагат на допълнително напрежение българската демокрация.”

По повод арестите на фигури, близки до Ахмед Доган, и има ли репресии, Тома Биков каза: „Като политически извод от тази ситуация още веднъж виждаме, че напрежението в тази кампания е достатъчно голямо, за да полагаме усилия да го увеличим още повече. И за мен има риск това напрежение да стигне още по-високи нива, което да постави под риск демократичната система на страната. През последните години приехме за нормално да си играем с демокрацията и да се опитваме да си мислим, че тя е даденост. Демократичната система не е даденост в България. Особено в България. Имаме кратка демократична традиция. И трябва да си дадем сметка, че подлагайки на подобни рискове партийната система, политическата система, ние бихме могли изобщо да подроним устоите на демокрацията и да се окажем в нещо друго, различно от тази система. Разчитам, че хора, които са членове на движение, което се казва за права и свободи, ще имат това предвид и ще запазят действията си в границите на нормалната предизборна надпревара“.

За политическите партньорства, Тома Биков коментира също: „Ние се намираме в една много сложна ситуация, да не кажа тежка, отвъд нашата хронична политическа криза, в която практически България не е в състояние да води една устойчива външна политика например. На нашите две граници на практика има две войни и то доста ожесточени войни, като едната е в период на ескалация. От тази гледна точка, мисля, че е очевидно, ако кажа, че би било напълно безотговорно за пореден път България да няма редовно правителство, което да бъде в състояние да поема ангажименти и да участва активно във вземането на решения в съюзите, в които се намираме - Европейския съюз и НАТО. Вие питате кои са потенциални партньори, Ние казахме с цялото ни уважение към колегите от Възраждане, че те не са сред потенциалните ни партньори от чисто прагматична гледна точка. Няма нито една страна в региона, която да е член на НАТО и да е дестабилизирана. Ние имаме възможността да бъдем членове на един оазис в тази сложна геополитическа ситуация, оазис на мира, и за нас е абсолютно недопустимо изобщо да се подлага под съмнение нашето членство в НАТО и Европейския съюз. Така че с колегите от Възраждане по тази причина ние няма как да постигнем съгласие по нито една друга политика, защото това за нас са основополагащи неща. Всички останали, които не оспорват този проевропейски консенсус, са потенциални партньори или пък формации, които биха могли да участват във вземането на решения. Достатъчно сложна е ситуацията, в последния парламент имаше 7 политически сили, в следващия никой не се наема да каже колко ще бъдат.“

