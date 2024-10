Събитието „Кариера и живот – защо в България?“ ще посети Лондон и през 2024 г. То ще се проведе на 20 октомври 2024г. от 10:30ч. в сградата на Кралското географско дружество в Лондон. Организатори на предстоящия най-мащабен форум за българи на Острова са основателите на Bulgaria Wants You – Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Докато учи в Лондон, Али среща любовта в лицето на българка. Двамата живеят в Лондон 7 години, но в крайна сметка решават да се преместят в България - мястото, на което имаш всичко!

"Когато дойдох в България, заплатата ми бе по-ниска, но данъците тук също са ниски. Тук може да получавате по-малко, но след разходи и данъци имате повече за себе си", заяви пред bTV Radio Али Пирзада. "Искам да правя позитивни и хубави неща за България и не искам нищо обратно", подчерта той. "Трябва ни малко повече уважение и етикет", посочва още икономистът. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Али Пирзада, разположено в звуковия файл: