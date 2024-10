Български филмови режисьори обиколиха 4500 км. за 1 месец в Индия. Те преминаха по маршрута от Делхи през Варанаси, Раджастан, Джайпур и достигнаха до пустинята Тар, за да заснемат филмова продукция, чиято премиера ще се проведе на 11 октомври от 19.00ч. в Дома на киното в София. Документалната лента е озаглавена "Индия- визуален пътепис", а авторите са Мартин Граховски и Петър Тухчиев. Историята им е разказана със субтитри на български и английски език както през цвета, така и през отсъствието му.

Тяхното незабравимо пътешествие из една от най-цветните страни в света не преминава без перипетии. "Хората, които срещнахме, бяха много гостоприемни, въпреки че често се сбълсквахме с езиковата бариера", призна в ефира на bTV Radio Петър Тухчиев. "Навсякъде хапвахме вкусни храни, но не се разминахме със стомашните проблеми", сподели той. По думите му, оживените улици на Делхи са били изключително мръсни в сравнение с малките населени места и особено в Раджастан, където чистотата е била на високо ниво. "Не е скъпо в Индия. Един чай струва към 50 стотинки", подчерта съавтора на филма. След прожекцията Петър Тухчиев ще представи своята фотокнига „Под Моето Хартиено Крило“ заедно с лимитиран брой фото принтове от пътуването.

