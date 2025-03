Самуел Мануелян е 35-годишен музикант от Бургас, израснал в лекарско семейство, където хубавата музика и китарите винаги са били на почит. Учил е ветеринарна медицина, но в студентските си години открива своята истинска страст – музиката.

Първите му изяви са с университетската банда, а по-късно свири с кавър банда по курортите на България и по кораби в Карибския басейн.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Самуел Мануелян, разположено в звуковия файл:

Винаги е държал на авторската музика, като през годините е натрупал много собствени песни, които чакат своя ред да бъдат записани. Преди година започва работа с група приятели, които освен че са страхотни музиканти, споделят неговата визия и заедно стартират процеса по записването на авторска музика.

Снимка: Samuel Manuelyan

Това е и една от причините да реши да се яви в „Гласът на България", където достига до полуфинал и печели хората и треньорите с топъл глас и излъчване и се заявява като автор с представянето на своята песен "Мечтател". Сега издава първата си официална авторска песен – "Born in the Copper Mine", вдъхновена от неговия роден квартал "Меден Рудник" и хората, които живеят там. Песента е създадена с подкрепата на Музикаутор.