„Стрелбата срещу когото и да е не е начин да се решават проблеми, още повече в политиката. Най-малкото в ЕС. Всички се произнесоха в тази посока, но има и двама лидери, които обърнаха внимание на нещо много важно – единият е чешкият президент Петр Павел, и другият е словашкият президент Зузана Чапутова, която направи едно видео обръщение, и обърнаха внимание от ефекта на сеенето на омраза, на злоба, говоренето с омраза срещу противниците и не само, и за съжаление Роберт Фицо през последните години създаде един начин за говорене в словашката политика и общество, които подлежаха на много критики, включително от „Репортери без граници“, включително от най-различни правозащитни организации в защита на журналистите. Той призоваваше – да ги пребием, да им избием зъбите, наричаше журналистите организирана престъпна група, това разбира се, подхранва всички членове на неговата партия. Няма да казвам името на една конкретна българска партия, която си позволява подобно говорене – не само нейният лидер, но се вдъхновяват и депутатите от тази партия да се държат изключително безобразно и скандално с езика на омразата и насилието, и това прави насилието допустимо като норма в обществото и за съжаление се връща като бумеранг върху самия лидер.“ Това коментира в ефира на bTV Radio заместник-главният редактор на Дневник Петър Карабоев, по повод опита за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Фицо беше прострелян днес следобед пред Дома на културата в Хандлова. Предполагаемият извършител е задържан.

„Имаше директно от преди няколко седмици напомняния на властите в Словакия, че много бързо забравиха за убийството на Ян Куцияк – младият репортер от една разследваща група и неговата годеница, това стана 2018-та година. И до ден днешен човекът, който се смята, че е поръчал убийството – бизнесмен, близък до партията на Фицо, не е приключило съдебното дело, обжалва се присъдата, няма раздадена справедливост. Затова е важно да внимаваме как говорим публично и какво пишем по социалните мрежи, и да имаме функциониращо правосъдие. Това е изводът от тази трагедия за Словакия и за Европа. Роберт Фицо еволюира или зависи от гледната точка – деволюира, от един популярен политик към една поредица от корупционни скандали, и убийството на журналиста Куцияк, заради което също имаше масови многохилядни протести, и той беше принуден да се оттегли последния път, и се върна към една ниша, която в съвременна Европа носи дивиденти в политиката и то е силен популизъм с авторитарни уклони в тази част от Европа и говорене срещу Украйна, вземане на позиции, които може да не са директно в подкрепа на Кремъл, но звучат като проруски, вземане списъка с правила на Виктор Орбан от Унгария, сближаване на двете държави, заедно те блокират решения в Европейския съюз, и на практика той наистина действайки по тези правила си личеше от самото начало – той направи това, което първо правят подобни лидери – посегна на медиите. В случая се опитва да прокара доста скандална реформа на обществената медийна група – на радиото и телевизията на Словакия. Образно казано, да бъде превзета от правителството и от тези, които контролират парламента, тоест пълен политически контрол, никакъв външен обществен контрол, и посегна на правосъдието. Разглоби една специална прокуратура. Първите две неща, на които всички хора с автократични идеи посягат – свободата на медиите и върховенството на закона. Словаците протестират, това е млада държава, имат много неща да учат, но хората протестират. За съжаление Фицо пое в посока, която не носи добро нито на страната и гражданите му, нито на репутацията на ЕС.“, каза още Карабоев по повод досегашното управление на Фицо.

Цялото интервю с Петър Карабоев и анализа му за развитието на войната в Украйна, посещението на Антъни Блинкен в Киев и предстоящата визита на руския президент Владимир Путин в Китай, можете да чуете на звуковия файл.