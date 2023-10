Вълшебната градина на Lumina park отвори врати на 27 октомври в Ботаническата градина на Българската академия на науките. Над 130 светлинни и арт инсталации могат да бъдат разгледани от посетителите всяка вечер от 18 до 22 часа, без понеделник, до края на февруари 2024г.

„Това, на което можете да се насладите е едно огромно като мащаб пространство, с пътека, през която да минавате в продължение на километър и половина, може би в рамките на около час, и минавайки по нея, можете да се насладите на над 130 различни светлинни инсталации, които са в различни сектори, с различни тематики – има сафари зона, има зона с животни в Европа, има звездно небе, има бурна зона, има подводна зона. Нещата наистина са различни като тематика с всяка стъпка, която правите по трасето.“, разказа мениджърът на парка Дилян Аврамов пред bTV Radio.

За избора на Ботаническата градина на БАН за този проект, той посочи:

„Голяма част от хората, които живеят в нашия град, не знаят, че съществува такава Ботаническа градина на БАН на Околовръстното шосе. За нас това е много важна колаборация, която да помогне за популяризиране на тази локация. Не само докато Lumina Park e там, а и през цялата година. Това е огромно пространство, прекрасно за разходка, за пикник със семейство, с приятели, имат прекрасни колекции от тропически растения, розариум, приятно съкровище, което се намира в рамките на София и искаме повече хора да разберат за него, да го подкрепим и да се развива още по-добре.“

Цялото интервю с Дилян Аврамов можете да чуете на звуковия файл.