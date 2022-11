Третият ден от Световното първенство не закъсня с поднасянето на първата изненада за шампионата, а именно загубата на Аржентина в първия им мач от груповата фаза.

Фаворитите за купата на Мондиала загубиха с 1 – 2 срещу Саудитска Арабия. Резултатът щеше да е по-различен в полза на аржентинците, но при намесата на VAR (видео асистент рефер) бяха установени засади, в следствие на което и отмяна на головете. Единственото зачетено попадение бе дузпата в десетата минута на звездата на отбора – Лионел Меси, който изравни Кристиано Роналдо и е на един гол разстояние от рекорда на Диего Марадона.

Единственият българин, носител на „Златната топка“ – Христо Стоичков, подари своята книга на Меси, преведена на испански. „….знам, че това може да ми е последното Световно и последен шанс да реализирам тази моя мечта за титлата…..Благодаря за любовта на феновете от цел свят, която получавам в моята кариера като футболист“, казва аржентинеца.

Чуйте цялото изказване на Лионел Меси и още подробности от първенството от аудиофайла и водещите Огнян Гунчев и Лили Ангелова.