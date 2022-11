След победата си над Аржентина в Саудитска Арабия обявиха национален празник. Това е голям успех за арабите, като се вземе предвид, че отборът се намира на 51-во място в ранглистата на FIFA.

Агитката на Япония даде страхотен пример като след победата на тийма над Германия, феновете изчистиха трибуните след себе си, а азиатският национален отбор приведе съблекалнята си в безупречен вид.

Чуйте повече за нагласата на испанците, протеста на националите на Германия и още новини от Световното в Катар от рубриката „До последната минута“ с водещ Огнян Гунчев.