„Paradox” маркира началото на нова ера в музиката на Виктория Георгиева /VICTORIA/, която вижда една ново намерена идентичност, изследвайки по-тъмни теми и по-алтернативна звукова посока.

В новия си проект, VICTORIA представя вълнуващо послание, което издига важната тема за психичното здраве. Видеото, заснето във впечатляващата сграда на Минната дирекция град Перник, пренася зрителите във един различен свят, където вътрешните гласове на певицата са буквално изобразени и тя се бори сама срещу тях.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с VICTORIA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

"Paradox" предава силно послание за осъзнаването на вътрешните ни борби и важността да слушаме истинското си АЗ, а не моментните гласове на съмнение и слабост. За песента, VICTORIA и екипът от шведски композитори, избират стила дарк поп, който допълнително подчертава интензивността ѝ.

Екипът зад визуалната продукция е режисьорът Виктория Караколева и оператора Дамян Дамянов, които работят с VICTORIA от доста години и имат заслужена репутация във филмовата и музикална индустрия.

"Paradox" е първият проект на VICTORIA за 2024 година, който следва изключително успешната ѝ 2023 година. Част от постиженията ѝ бяха договорът с Warner Music Group и превръщането ѝ в ключов артист на компанията за Източно-Европейския регион. С песента си "bloom", която бе номер 1 еърплей хит в България за 6 поредни седмици, VICTORIA за пореден път се утвърди като един от водещите музикални таланти в страната. Също така, тя бе и най-слушаният български артист в платформата Spotify, с над 1 000 000 уникални месечни слушатели.

Присъединете се към VICTORIA в нейното пътешествие към самооткритие и вдъхновение, като гледате ново видео "Paradox", вече достъпно в YouTube. Песента е налична и във всички стрийминг платформи чрез Warner Music Group/Орфей Мюзик. Следете VICTORIA в социалните мрежи, за да бъдете сред първите, които ще научават за новите ѝ проекти и вълнуващи събития около нея.

VICTORIA е млада музикална звезда с впечатляваща кариера в индустрията. Нейните уникални гласови качества и творчески талант я правят една от най-обещаващите артисти в нашите региони. След двукратното си участие в Евровизия и подписването ѝ с Warner Music, тя продължава да се насочва към нови върхове в международния музикален свят. Нейните песни преоткриват емоциите на човека и прелитат през съвременните жанрове и стилове.