Честваме 11 години bTV Radio с историите на любопитни личности, допринесли за това животът на другите да бъде по-лесен и добър. Това са суперхора, които имат опит и истории, които си струва да бъдат чути и разказани. Затова днес в предаването „За града“ в ефира на bTV Radio гостува социалния работник Елмира Нешева от „Розовата къща“, от която ще разберем кое е единственото безплатно място за хора със зависимости в София. Тя разказа пред водещия Георги Митов какъв е принципът, на който функционира организацията и как ще оцелее през зимните месеци.

„Зависимостта не е нещо, което се случва на другите, може да се случи на всеки от нас и е много важно да ценим това, което имаме в момента, да ценим хората около нас и това, което получаваме като подкрепата“, казва Елмира. Тя споделя, че хората там се вълнуват и оценяват нормалните човешки неща, които получават като книги, дрехи или различно меню.

Посетителите са разнообразни като демографски и етнически профил, но това, което ги обединява е, че въпреки тежкия си живот, „Розовата къща“ е място, в което могат да се почувстват уважавани и зачитани, обяснява Елмира. Освен зависимостите, посетителите се борят с липсата на подкрепа, дом, мотивация, самота и доста често със здравословни проблеми.

Хората, посещаващи „Розовата къща“ показват силна мотивация за промяна и желание за лечение. За съжаление, това не решава проблемите им, защото след преустановяването на зависимостите си, те отново се връщат на улицата, където нямат реализация, покрив и макар да искат, много по-трудно биха могли да започнат работа.

„Розовата къща“ набира доброволци по всяко време. За момента имат юрист и учител по български език, който помага за образоването на посетителите. Засега екипът се състои от 4 човека, които обслужват ежедневно около 30 посетители, като през зимата техния брой расте между 50 и 60 души. Въпреки ограничения си екип, от „Розовата къща“ работят с изключително желание и вярват, че трябва да се обърне повече внимание на тази тема, за да се продължи подкрепата на хора, които наистина имат нужда. „Смисъл ни дава убеждението и вярата, че всеки човек има право на достоен живот и има право наистина да получи това, което би могло да му даде живот. Всеки има право на шанс“, сподели на финала на интервюто Елмира Нешева от „Розовата къща“.

Снимка: bTV Radio Group

Всеки, който има желание, може да подкрепи "Розовата къща" чрез банковата сметка на организацията:

Фондация Център за хуманни политики

BG25UNCR70001523230099

Банка UniCredit Bulbank – UNCRBGSF

На основание: Дарение за Розовата къща

---

-PayPal на e-mail: office@centerforhumanepolicy.org

---

-DMS PINK HOUSE на номер 17 777 на стойност 1 лв или абонаментно дарителство през онлайн страницата на DMS