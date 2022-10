Празнуваме 11 години bTV Radio с любопитни личности, допринесли за това животът на другите да бъде по-лесен и добър. Това са суперхора, които имат опит и истории, които си струва да бъдат чути и разказани. Партньори са ни доброволческата платформа „TimeHeroes“ и Деян Петров от фондация „Доброволците на Свв. Георги“ ще разкаже за тяхното добронамерено начинание пред водещия Георги Митов в предаването „За града“. „Това е едно спонтанно действие на една жива общност“, казва г-н Петров. Той и участниците в организацията искат да вярват, че, когато някой има нужда от помощ, ние ще бъдем достатъчно “човеци“, за да им помогнем.

Повече за активностите на организацията можете да чуете тук:

Начинанието им започва преди около две години и половина, от началото на пандемията до днес. Първите три месеца обикаляли цяла София с личните си автомобили, за да помогнат на нуждаещите се. След това, поради възникнали обстоятелства, се установили на метрото на Александровска болница, където и до днес може да ги намерите всеки вторник, петък и неделя от 18:30 ч. да раздават топла храна на хората в нужда. Разлика от последната година е това, че вече имат специално, одобрено по всички параграфи, камионче, от което могат да готвят на момента и целият процес да минава по-леко. В момента търсят и правят необходимото да разширят начинанието си със складове и хладилници.

Към фондацията се присъединяват и възрастни хора, които, въпреки че им е трудно, идват да помогнат и покажат подкрепата си дори само с разговор. Всеки, който желае да се включи в към инициативата може да отиде на място или се свърже с представител на доброволците в социалните мрежи, където излъчват всичко, за да могат хората, които с решили да се присъединят да видят къде отиват помощите им. Целта на „Доброволците на Свв. Георги“ е да създадат такава среда, в която всеки да дойде, дори и за малко, за да усети чувството за удовлетворение от това да помагаш. За тях грижата е в основата на любовта, а тя е нещо, което всеки притежава. „Не случайно на парламента пише „Съединението прави силата“ “, заявява Деян Петров.

Последният призив е към хората с усет за красота. Целта е да предложат дизайн за екстериора на камиончето за храна, за да може духът на сдружението да бъде изразен и визуално.