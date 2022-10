Продължаваме с вдъхновяващите истории на хора, които се занимават с доброволчество, като част от кампанията за 11 години bTV Radio. За трудния път на бежанците говорихме с Линда Ауанис, председател на Съвета на жените бежанки в България и Юра Данчева, социален работник.

“Всеки човек е длъжен да помага на друг, който е в нужда. Някой мислят, че тези хора бягат от финансова гледна точка, че те ще вземат тук храна и работа. Но повечето от бежанците бягат не, защото са бедни и нямат пари. Бедните изобщо не могат да напускат страната”, подчерта Линда Ауанис.

“Най- важно е да посрещнем тези хора и да чуем от какво имат нужда. Да им дадем усещане за сигурност, с едно предвидимо бъдеще. Човешкото отношение е най-важно”, каза Юра Данчева.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.