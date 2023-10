"Винаги ме е водил аналоговия подход. Той все по-често липсва и много хора смятат, че замира. Мисля, че той става все по-екзотичен". Това сподели художникът-калиграф Мирослав Живков – Джингиби в ефира на bTV Radio. Той е следващият герой от поредицата по случай 12-тия рожден ден на медията и се осъществява съвместно с платформата за документални филми Oddly. Епизодите можете да проследите в предаването "Тази събота и неделя" по bTV.

"Опитвам се да слагам спирачка на романтизма. Вдъхновението съществува, но то не може да се опише. Ентусиазмът те кара да работиш и идва преди вдъхновението. С постоянство и повече работа нещата си идват на мястото", подчертава Джингиби. "За мен звучи наивно да гледам филм и да се вдъхновя до края на живота си", признава той. "Моите рисунки, моите малки драсканици са извор на нещо по-голямо, когато трябва да създам серия и да изпълня цяла галерия. Трябва да ги погледна с друго око, което коства най-много време", добавя художникът.

Младият творец смята, че "има пазар на изкуство. Въпросът е дали си готов за него. Не бих казал, че няма търсене и не се продава по изложби. Всеки момент е възможност, откакто светът е свързан в интернет. Миналата година случайно работих заедно с артист от Барселона, който бе впечатлен от моите творби".

По думите на Джингиби, "да даваш е най-възнаграждаващото. Не пари, а време и внимание". Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Мирослав Живков – Джингиби в звуковия файл: