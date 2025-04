19 % от компаниите очакват съкращения на служители през следващите 6 месеца, а 22 на сто от анкетираните планират да увеличат персонала. Това показва редовното национално изследване на Българската конфедерация по заетостта, която обединява най-големите фирми за човешки ресурси в страната. Проучването включва 1078 компании от 12 сектора.

„Традиционно за нашия пазар през последните години най-голям брой на компаниите, които планират да назначават хора, остават информационните технологии, производствата и съответно сектор търговия и финанси, като съответно с положителна тенденция са още строителството, хотелиерството и ресторантьорството и аутсорсинг секторът. Като на челна позиция все още е IT-секторът, но това, което се откроява като резултати спрямо предишните проучвания е, че спрямо предходния период, който беше октомври-март 2025г., съответно резултатът е с 10% по-нисък спрямо предишния период и 24% спрямо същия период на миналата година, което на нас ни дава ясна индикация, че има сериозно охлаждане в сектора, но въпреки това той продължава да расте, но с по-малки темпове.“ Това каза в интервю за bTV Radio Александър Георгиев, един от основателите на Българската конфедерацията по заетостта и управител на HR-агенция.

„Все още София е първенец по търсене на служители, като 62% от компаниите са заявили, че планират да назначават хора през следващите 6 месеца. Тук е важно да се отбележи, че това са 12% по-малко спрямо същия период за изминалите 6 месеца. Като очаквано, най-голямо увеличение се очаква да има спрямо предишния период във Варна и Бургас, като традиционно когато идва летният сезон най-много компании започват да търсят хора в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, селското стопанство, производството и финансите и застраховането. От там идва и очакваният ръст през следващите 6 месеца в Източна България.“, каза още Александър Георгиев.

Цялото интервю с Александър Георгиев за търсенето на кадри на пазара на труда и от кога работодателите ще са длъжни да съобщават диапазона на заплатите преди интервюта с кандидати за работа, можете да чуете на следващия звуков файл.