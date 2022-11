Пациенти с вродени сърдечни малформации, които са навършили 18 години не могат да получат адекватно лечение. Това казаха в ефира на bTV Radio професор Анна Кънева - началник на клиниката по детска кардиология в Националната кардиологична болница и Цветослав Найденов - зам.-председател на Асоциация „Детско сърце“. Проблеми със здравната система имат около 20 000 души, които имат своите специфични потребности. Така например, ако един пациент е лекуван от диагностицирането на заболяването до навършване на пълнолетие от детски кардиолог, той не може да продължи да го следи, защото НЗОК няма да заплати прегледите. Тези пациенти биват прехвърлени на кардиолозите за възрастни, които в повечето случаи нямат достатъчно опит и квалификация да ги лекуват, твърдят специалистите. Освен това липсва регистър, който да покаже колко са хората с този здравословен проблем. Лекари и пациенти настояват да се разреши на детските кардиолози да продължат да се грижат за болните и след навършване на 18 години, както и създаване на втори национален център. Чуйте повече по темата от интервюто на Лили Ангелова с професор Анна Кънева - началник на клиниката по детска кардиология в Националната кардиологична болница и Цветослав Найденов - зам.-председател на Асоциация „Детско сърце“.

