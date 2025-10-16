Всеки втори приемен родител у нас споделя, че детето му е подигравано, изолирано или пренебрегвано. Половината приемни деца са ставали обект на клюки в квартала, а 57% от приемните деца са третирани като „различни“ в училище. Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) проведе първото по рода си национално непредставително проучване за отношението към децата в приемна грижа през погледа на техните приемни родители. Изследването, проведено сред 218 приемни родители от всички 28 области на страната в периода юли – септември 2025 г., показва, че пренебрегването и слагането на етикети са всекидневие за много приемни деца и техните семейства. Проучването в рамките на проекта „Щит за детството: защита срещу насилието и уязвимостта в приемна грижа“, който се реализира с подкрепата на ЕС и ФРГИ. Понякога широката семейна среда около приемните родители не винаги е подкрепяща. 46% от приемните родители, участвали в изследването, споделят, че далечните роднини не приемат детето като равноправен член на семейството. 39% коментират, че са чували коментари от рода на „не е от нашата кръв“, а 32% съобщават за дистанциране на приятели, които не знаят как да се държат с приемното дете. Чуйте повече по темата от Радостина Соколова, която е приемен родител и Гинка Илиева - програмен мениджър на Националната асоциация за приемна грижа пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.