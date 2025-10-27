“Трябва да започне разговор за промяна на административна карта.” Това каза в ефира на bTV Radio Адриан Николов от ИПИ. “Според нас е редно поне да започнем да мислим всъщност кого обслужва тази администрация, някаква цена, колко хора наема, какъв е резултатът за местните пазари на труда от настоящата административна карта. И за мен лично много добра отправна точка е самият закон за местната власт, защото в него има разписано много ясно изискване, че за създаване на нова община трябва да има поне 6 000 души население и да не се очаква в близко бъдеще населението да падне под тази черта. Вече над 80 общини са под тази черта. Трябва да се направи доста сложен функционален анализ, който да види колко хора се обслужват в тези общини, каква е тяхната натовареност, каква е възможността на съседен общински център да поеме част от административните функции.”, допълни той. Цялото интервю с Адриан Николов може да чуете в прикачения звуков файл.

