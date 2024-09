“От “Правосъдие за всеки” излязохме с позиция като призовахме за нарочно решение на НС в тази много деликатна и сложна ситуация или с промяната в Закона за съдебната власт да бъде стопиран избора на нов главен прокурор, докато имаме управляващ орган на съдебната власт с редовен мандат и с обществена и парламентарна легитимност” Това каза в ефира на bTV Radio адв. Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". “И професионалните квоти трябва да бъдат избрани наново, изборът на предишните професионални квоти беше отменен от самия ВСС. Говорим за изцяло нов състав. И понеже този главен прокурор, който и да е той ще работи така или иначе със следващия състав на ВСС, логично е следващият състав на ВСС да произведе този избор и той да има много по-голяма легитимност, а и вероятно да бъде избран по-независим от политиката и от определени политически личности човек за главен прокурор”, допълни той.

