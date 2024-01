“Протестираме, за да покажем абсолютното си несъгласие с механизма на действие на Народното събрание” Това каза в ефира на bTV Radio адвокат Велислав Величков от “Правосъдие за всеки”. “Ако то той се прояви при избора на двама конституционни съдии, напомням, че през ноември парламентът ще избира още един човек от своята квота, президентът ще изпрати двама в Конституционния съд и ако това се продължи при органи като КЗК, Комисия за защита на личните данни, Комисията по дискриминация, с Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвет и Инспектората към ВСС, това означава че ще имаме маса политически назначения, без обществен дебат и без обоснованост в органите, които ще осъществяват съдебната власт, а трябва да гарантираме независимостта на съдебната система”

Цялото интервю с адвокат Велислав Величков може да чуете в прикачения звуков файл.