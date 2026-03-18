„Младата жена е починала в лечебно заведение в София, където би следвало да е документиран нейният прием и престоят ѝ там. Това означава, че е описано състоянието, в което е постъпила, както и как се е развило то – дали е имало усложнения и какво точно се е случило“, каза в ефира на bTV Radio адвокат Мария Шаркова.

„Вероятно вече е извършена или предстои да бъде извършена съдебномедицинска експертиза. Ще има и аутопсия, която ще установи непосредствената причина за смъртта, както и всички промени в организма, довели до леталния изход. Ще се направи и преценка дали, например, ако причината е инфекция, как е протекла тя, дали са изолирани конкретни микроорганизми, откъде е възможно да са проникнали и дали е имало подлежащо състояние, което не е било установено. Всичко това ще бъде обект на съдебномедицинските експертизи, базирани на медицинската документация и информацията от лекуващите лекари“, обясни тя.

По думите ѝ много често пациентите не са достатъчно добре информирани за възможните рискове. „Нерядко им се обещават конкретни резултати или им се създава усещане, че процедурите са напълно безопасни и безрискови“, посочи Шаркова.

Тя подчерта, че в практиката се срещат и случаи, в които инвазивни манипулации се извършват от лица без необходимата квалификация или в обекти, които не са предназначени за такава дейност. „Това създава сериозни рискове от инфекции и усложнения“, добави адвокатът.

„Често се установяват и сериозни технически пропуски – неправилно инжектиране, неправилно поставяне на филъри или грешки при извършване на операции. Това може да доведе до тежки усложнения, белези или необходимост от допълнително лечение. Проблем е и недостатъчното следоперативно наблюдение“, каза още тя.

По думите ѝ при възникване на усложнения понякога се наблюдава неглижиране от страна на медицинските лица. „Това поставя пациента в изключително уязвима ситуация – той не знае към кого да се обърне и може да попадне в поредица от търсене на помощ, което допълнително влошава състоянието му“, допълни Мария Шаркова.