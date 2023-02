„Вижте как се мобилизираха като десантчици, когато трябваше да бъде върната хартиената бюлетина, за да могат да ограбят и следващите избори – те това мога т – да грабят и да фалшифицират избори. Това е тяхната експертиза и сила. И обратното – когато дойде време за механизма за разследване на главния прокурор, започнаха тъпи опорки, че законът бил внесен късно, че нямало време, че трябвало дълго време да се обсъжда. Това е същият законопроект, който може би преди година и половина министър Надежда Йорданова внесе законопроект, който е получил пълно одобрение и последващи поправки след становищата на Венецианската комисия и Съвета на Европа, и разни юридически гиганти от ГЕРБ и ДПС започнаха да се изказват, че бил недогледан. Смешна и жалка картина!“. Така адвокат Михаил Екимджиев коментира факта, че парламентът няма да успее да приеме окончателно промените, свързани с механизма за разследване на главния прокурор и те ще останат за следващото Народно събрание.

Адвокат Екимджиев посочи и защо според него промените са оставени за гласуване в последните работни дни на депутатите.

„За да не се случат и това не е никаква изненада за мен. Повтори се това , което се случи преди 2 парламента, така ги изчисляваме, когато в последния момент уж случайно не стигна време, а всъщност не стигаше воля да бъдат закрити тогава специализираните съдилища. И това се случи едва след поредните избори, когато макар и временно беше променена картината в парламента и макар и временно това антиевропейско мнозинство, което бламира съдебната реформа и което възстанови и хартиената бюлетина, което с бламирането на съдебната реформа ни лишава от шансове за еврозоната и за получаване на всички средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Тогава временно имаха превес едни по-разумни и по-отговорни политически партии, по-отговорни политици, които мислеха за бъдещето на България, да децата ни, за европейската демокрация ,докато сега това клептократско мнозинство – визирам ГЕРБ, ДПС, БСП, а и Възраждане в последно време, е загрижено единствено за това да продължи безнаказано да граби обществен ресурс. Тези партии от това живеят от десетилетия. А Гешев е гарант, че това може да продължи безнаказано. Падне ли Гешев, разпада се целият смисъл на тяхното съществуване като партии ,защото те не са истински партии, водени от ценности и политически програми, а те са едни клиентелистки организации, чиято единствена цел на съществуването е да грабят от обществения ресурс – през данъци, обществени поръчки и т.н. Така че аз не се чудя, че на тях не им пука нито за европейски ценности, нито за забавянето на развитието ни през еврозоната и Шенген, и за това колко пари ще изгубим от еврофондовете и колко време ще загубим.“

