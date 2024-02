„Срастването на зависимите с разследващите органи е много голямо.“ Така заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова коментира пред bTV Radio информацията, че анонимен свидетел по разследване, в рамките на което са давани показания срещу изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, е получил заплашително писмо, и така е станало ясно, че неговото "прикритие" е компрометирано, а след това е започнала проверка кой е имал достъп до секретната информация.

„Мълчанието на прокуратурата е оглушително. Вярно е, че прокуратурата трябва да разследва, а не да говори, защото ако мълчанието е равно на разследване в периода на мълчание е добре, но силно се съмняваме в това.“, каза още адвокат Гигова по повод разкритията от последните седмици около кръговете на влияние, свързани с Мартин Божанов, известен като Нотариуса и Пепи Еврото, и липсата на резултати в продължение на години.

„Говори, че никой нищо не е правил, ако е правил и е разбрал, просто го е потулил, защото така е трябвало да се случи и някой е трябвало да бъде прикрит. Това е достатъчно. Самият факт, че след толкова години и при толкова много знание за имена и факти, нищо не е доведено докрай в това разследване, показва, че някой не е искал това да се случи. И този някой е този, който е правил разследването и той трябва да отговори на този въпрос. Защото никой вън от системата на разследващите органи няма как да им помогне да разследват случаи, които те не желаят да разследват. Сега общественият натиск върху разследващите органи е много голям и те дължат ясни и точни отговори на цялото общество – защо не го направиха като знаеха.“, посочи Валя Гигова.

„Проблемът беше изнесен по начин и стана толкова публичен, толкова видим за всички, че ако и този път не се разплете нишката на зависимости, не виждам кога това ще се случи. Само че за да се случи, хората, които знаят, просто трябва да кажат, а не да мълчат. Това са хора и от съдебната система, и политици, и наши колеги, и всеки трябва да каже това, което знае, ако иска истината да излезе наяве, никога няма да се отървем от правосъдие в сянка или паралелно правосъдие, но поне да направим така, че голяма част от нещата да излязат наяве, и хората да имат елементарната увереност, че когато отнасят спора си към съд, могат да очакват един справедлив, безпристрастен и независим съд да им разреши конкретния човешки и правен проблем.“, каза още заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет.

Адвокат Гигова, която работи по дела, свързани с имотни измами обясни, че най често те засягат уязвима група на възрастни хора или хора, които лесно могат да бъдат манипулирани да подпишат някакъв документ. Другата форма на измамите е свързана със саморъчните завещания.

„Няколко дела гледам в последно време от лица, които са придобили имоти от болни, зависими лица, които да речем са повикали доктор от Бърза помощ, пък този доктор изведнъж станал много близък, започнал често да посещава лицето, което го е извикало, това лице няма близки роднини, изведнъж се оказва, че точно това лице е прехвърлило на майката на доктора недвижим имот на значителна стойност за символична цена, че дал пълномощно, което дава право да дариш на себе си същия този имот. Друг случай имам – със социални работници, които са придобили недвижими имоти от лица, за които са знаели, че са самотни, че са изоставени, че нямат преки наследници, и то имоти на значителна стойност. Водят се дела, те са гражданско-правни спорове, дали зад тях стои измама в истинския смисъл, която да води до преследване трудно мога да преценя в рамките на гражданското производство, но тези дела са много дълги, много трудни и изискват много голям ресурс, за да бъдат водени с години. Измамените обикновено нямат възможности да го правят.“, каза още адвокат Гигова.

Цялото интервю с Валя Гигова пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.