Парламентът прие на първо четене за по-малко от час петте законопроекта, с които се предлагат промени в Изборния кодекс. На въпрос дали изглежда, че депутатите бързат с промените, защото се подготвят за нови предсрочни избори, бившият председател на ЦИК Александър Андреев коментира пред bTV Radio:

„Остава такова впечатление, защото във вчерашния ден бяха внесени законопроекти много бързо, които да бъдат разгледани и това поставя въпроса защо толкова бързаме и в рамките на този въпрос най-близкият отговор е – може би защото ще има други предсрочни избори и в крайна сметка ще трябва за тези избори да подредим така изборния кодекс, че той да удовлетворява съответно дадена политическа сила може би. Но тези законопроекти, които бяха внесени, имат доста текстове, които трябва да бъдат прецизирани, доста въпроси поставят от гледна точка на това дали ще подпомогнат изборния процес, въз основа, разбира се, на мотивите, които всеки един от тези законопроекти поставя, а именно онези явления, които наблюдавахме в последните предсрочни избори през октомври миналата година. Дали ще има това развитие и подобрение на законодателството, предстои да видим в предложенията, които ще има между първо и второ четене на законопроектите.“

За предложението на ПП да отпадне ръчното броене на бюлетините и да бъдат въведени сканиращи машини, които да отчитат вота от хартиените бюлетини, Андреев посочи:

„Експериментално машинно преброяване на хартиените бюлетини е правено в периода 2014-та – 2015-та при избори, и в тази връзка възникнаха доста въпроси, които би следвало да бъдат взети предвид от законодателя, когато въвежда сканирането. Предложението да бъдат използвани сканиращи устройства е старо като предложение, това беше едно от предложенията на ДПС при предходните отваряния на Изборния кодекс, и възможността машинното гласуване и гласуването с хартиени бюлетини да бъде заменено с хартиени бюлетини, които да бъдат сканирани от машини. Тук стои един основен въпрос и един основен проблем, който технически би следвало да бъде решен, а именно с оглед на различните изисквания към действителните гласове при гласуването, тъй като Изборният кодекс поставя различни изисквания по отношение на печатите, къде да бъдат поставяни, по отношение на отбелязването на гласуването с Х или V със син химикал, отбелязването така, че да не бъдат заемани други квадратчета, редица изисквания, които при едно сканиране, за да може да се осигури една бързина на отчитане на резултата, някои от тях може би няма да могат да бъдат правилно отчетени и това ще наложи отново комисията евентуално после да преброява. Трябва да се прецени как машината ще успее да отчете всички тези изисквания, включително и самият факт, че бюлетините са достатъчно дълги, а самото въвеждане на технологията като технология ще изисква необходимото време, за да се прецени кои сканиращи устройства отговарят на изискванията, за да може да бъдат правилно отчитани изборните резултати.“

Цялото интервю за идеите за преброителни комисии и центрове, и за активна регистрация, можете да чуете на звуковия файл.