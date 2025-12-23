„На първо място трябва да кажем, че сами по себе си машините не могат да решат въпрос, който се дължи на работата на секционните избирателни комисии, на хората и реално погледнато не могат да върнат онова доверие, което всички ние разчитаме, че в едни следващи избори ще увеличат активността. Защото сами по себе си само с машини няма как да стане гласуването, защото при положение ,че предстоящите избори ще бъдат съвсем скоро – някъде в края на март, а машините, с които в момента разполага българската държава и Централната избирателна комисия може да проведе изборите, са ограничен брой и ако някоя от тези машини не може да работи или има някакви дефекти, или това, което видяхме на предходни избори – поради това, че поради проблем с хартията не се отпечатват бюлетините или самото принтерче, което е в машината, или друга причина, която е довела до невъзможност за отчитане на гласа, то трябва да се премине към гласуване с хартиена бюлетина и така е записано в Изборния кодекс. Тоест изцяло само машинно гласуване в секциите няма как да бъде решение на всички въпроси, които се поставят, защото в крайна сметка това е машина, която винаги може да покаже някакъв дефект и да се развали. За да може да бъде заменена, в секцията трябва да има поне още една машина, това означава, че трябва да увеличим двойно броя на машините, с които в момента разполагаме, за да може да се гласува. Това е свързано с допълнителната им доставка, или да бъдат осигурени – било то чрез наем или покупко-продажба. Въпросът е кога ще стане това и дали ще имаме възможност да бъдат осигурени машини. Машините, които сканират представляват нова технология, каквато в България не е прилаган изцяло в каквито и да било избори. В предходни избори е имало възможност да бъдат сканирани бюлетините, за да се види дали такава технология би проработила, но въвеждането на която и да било нова технология изисква възможността от експериментално въвеждане, анализ дали има грешки и недостатъци, дали трябва да се промени нещо в законодателството, за да може да се осигури гласуването и правилното отчитане на гласовете. Това е нещото, което буди най-голямо съмнение в изборния процес.“ Това коментира пред bTV Radio Александър Андреев, бивш председател на централната избирателна комисия.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.