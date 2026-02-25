„При всички случаи ограничаването на секциите до 20 в страните извън държавите-членки на Европейския съюз ще доведе до евентуалната фактическа невъзможност на български граждани, които имат избирателни права за гласуване в тези избори да го упражнят. Тук следва да направим едно разграничение, че дори и да не води автоматично до отнемане или по някакъв начин правно ограничаване на избирателното право на българските граждани, реално ще се получи ограничаване де факто на възможността то да бъде упражнено, което като последица може да бъде приравнено към първото, дотолкова, доколкото тези граждани дори да имат правото да гласуват, но не могат да упражнят това право, де факто те ще бъдат лишени от възможността да направят своя избор и да участват във формирането на държавния орган, един от основните – това е законодателният орган, Народното събрание. И разбира се, че това по своята същност нарушава конституционното избирателно право на българските граждани, което е залегнало в нашата Конституция и което е равно на всички останали български граждани, които ще могат да го упражнят в изборите на 19 април.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия, след като днес парламентът отхвърли ветото на президента върху текстове от Изборния кодекс и ограничението на секциите до 20 в страните извън ЕС окончателно стана факт.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.