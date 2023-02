“При всички случаи решението на ЦИК ще създаде съмнение дали са допуснати грешки при преброяването на хартиените бюлетини и тези от машинното гласуване. Всяко едно съмнение води до недоверие в изборния процес” Това каза в ефира на bTV Radio юристът и бивш председател на ЦИК Александър Андреев.

“Единственото, което може да се случи е допълнително да създаде хаос и грешки, но този път те няма как да бъдат установени. Биха могли да бъдат установени, тогава когато ние имаме числата, които ни дава преброяването на хартиените бюлетини и на тези от машинното гласуване. След което може да се види къде е допусната грешка при сбора или при преброяването им. Това в случая няма да бъде постигнато. Ето защо това решение считам, че е грешка и би трябвало да бъде поправена. Било въз основа на решение на административния съд или самата ЦИК да преразгледа и преосмисли решението”, допълни той.

Цялото интервю с Александър Андреев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.