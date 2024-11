„Трудно бихме могли да кажем в момента дали времето ще е достатъчно, при всички случаи всеки един от нас, които сме избрани, за да направим тази експертиза, ще даде максимума, за да може в този срок, който ни е определен от Конституционния съд, да дадем заключение по задачите, които са поставени с определение на КС от 26 ноември. Считам, че ще се опитаме и надявам се да успеем да се справим. В случая зависи много и от организирането на работата на експертите, на вещите лица, които са назначени от гледна точка на това, че е възможно и в рамките и на почивните дни да може да се работи, ако условията позволяват, за да може максимално да се използва и уплътни времето, за да могат да се проверяват протоколите и бюлетините от секциите, така че да можем да изпълним задачите в този кратък срок. Вярно е, че такава по своя мащаб експертиза никога не е правена до момента. В предходните 2 дела, когато КС е допускал гледането на жалбите и са били броени бюлетини, през 2009-та и 2013-та година, ако не ме лъже паметта. Това ще бъде предизвикателство от 2 гледни точки – на първо място от страна на времето – дните са малко, от друга страна предизвикателство ще бъде и самата работа и резултатът от нея, тъй като това е възможност да се провери как са отчитани резултатите в секциите. Разбира се, от тук и евентуално да бъдат направени онези изводи, които ще са необходими какво е необходимо да се промени при отваряне на Изборния кодекс и кои са най-честите грешки, ако има такива.“ Това коментира пред bTV Radio Александър Андреев, бивш председател на ЦИК. Той е сред 18-те вещи лица, които ще проверяват дали вотът в бюлетините в 1777 секции – и от хартиеното, и от машинното гласуване, съответства на вписаното в протоколите, както и дали в 442 секции вписаните в протокола недействителни бюлетини съответстват на реалния броя.

Конституционният съд обедини в едно общо дело петте искания за частично или пълно касиране на изборите. Дадени са различни срокове за експертизите, като най-далечният е 10 януари.

Целия разговор с Александър Андреев за експертизите и какво може да се промени в законодателството, можете да чуете на звуковия файл.