“Видеонаблюдение може би няма да има” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio кандидатът за народен представител от “Левицата” и бивш председател на ЦИК Александър Андреев. “Това беше почти ясно от самото начало. Организирането на видеонаблюдението, което вече съществува в Изборния кодекс не можеше да бъде осигурено и преди, не може да бъде осигурено и сега. Не може да се разчита, че то ще осигури публичност. Прозрачност на изборния процес следва да бъде осигурен чрез всички онези участници, които имат тези задължения, а именно чрез наблюдатели, застъпници, представителите на политическите сили, които трябва да присъстват в изборните секции и да установят дали правилно се брои или не”, каза още Андреев.

Той обясни още, че провал с видеонаблюдението не би могло да доведе до касирането на изборите. “Освен ако не е свързано и с други нарушения, които са съществени и които биха могли да доведат до незаконосъобразност на изборния процес”, допълни Андреев.

Цялото интервю с Александър Андреев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.