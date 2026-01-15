„Трудно би могло да се каже колко време е необходимо за въвеждане на оптичните устройства. За да може да бъде определен срок, в който да бъдат въведени в изборния процес изцяло, може да бъде направено само тогава, когато се познава технологията и самите машини, с които се отчита гласът от хартиените бюлетини, да можем да знаем по какъв начин те работят. В крайна сметка това все още не е известно, дори в рамките на ЦИК, доколкото знам, те не са представени, тепърва ще се види каква ще бъде технологията на тези машини.“ Това каза пред bTV Radio Александър Андреев, бивш председател на ЦИК, по повод сканиращите машини, които се предлага да бъдат въведени чрез промени в Изборния кодекс. По.рано днес правната комисия в парламентга отхвърли предложението на ПП-ДБ за изцяло машинно гласуване, без малките секции.

„Проектът, който беше предложен да се гласува само с машинно гласуване в секциите над 300 избиратели, тези които са под, да се гласува с хартиени бюлетини, беше отхвърлен на първо четене от правната комисия. Това е този проект, който беше предложен от ПП-ДБ и във връзка с проведените до момента демонстрации от страна на граждани и от самата политическа сила. В момента се обсъждат шестте законопроекта, които са внесени, които са обобщени в един общ законопроект от работната група, която е заседавала, която прави предложения въз основа на предложените текстове от отделните парламентарни групи, които са внесли законопроектите. В рамките на този общ законопроект стои въпросът за промяна на начина на отчитане на гласовете, а именно чрез сканиращи устройства, които да заменят машините за гласуване, като в рамките на следващите избори, ако не могат да бъдат осигурени машините за оптично отчитане на резултата, да имаме гласуването и досегашното отчитане на хартиени бюлетини, заедно с гласуването с машини, които да останат за тези избори, до тогава, до когато могат да бъдат осигурени оптичните устройства, които да отчитат резултата от гласуването с хартиени бюлетини. Това би следвало да стане чрез въвеждането на текстове, които да предвидят тази възможност. Има разнопосочни изказвания, че това може да доведе до разкриване на тайната на гласа на избирателя или да бъде по друг начин компрометирано гласуването, това са позиции на хората, които защитават машинното гласуване, ще се види какво ще приеме правната комисия.“, обясни Александър Андреев.

