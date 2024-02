Ще отнеме време докато медицинският хеликоптер влезе в експлоатация. Това каза в ефира на bTV Radio пилотът и авиационен журналист Александър Богоявленски. “Предстоят поредица от административни процедури, които вярвам, че все пак ще бъдат улеснени в този случай, но поне още месец, а може би два ще отнеме, докато този хеликоптер ще може реално да влезе в редовна експлоатация и да изпълнява оперативни мисии на терен. След това да бъдат изпълнени тестовите полети и не само машината да получи сертифиркат, че може да бъде използвана в оперативната си роля, но и операторът като такъв. След което с български екипажи на борда да стартират реалните оперативни мисии на хеликоптера”, допълни той.

