“В условията на развиващ се интернет и социални мрежи тематиката за дезинформацията става все по-актуална” Това каза в ефира на bTV Radio Александър Кашъмов, изпълнителен директор на фондация "Програма Достъп до информация". “От една страна ние имаме един рутинен канал, по който тече дезинформацията, за който и медиите предупреждават на всекидневно равнище. Ситуации, в които уж публични фигури препоръчват много ефективни лекарства, които ще ни излекуват от всичко. От друга страна имаме специфичната дезинформация във време на извънредни ситуации, на бедствия, на войни. Безспорно в условия на война се засилва дезинформационната кампания”, допълни той.

Цялото интервю с Александър Кашъмов може да чуете в прикачения звуков файл.