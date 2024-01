За насилието над деца трудно се говори, самото то трудно се открива, като причината за това е в културата на обществото, за което насилието е „домашен“, „семеен въпрос“. Това коментира в предаването „Важното, казано на глас“ експертът по детски права Александър Миланов. Той допълни, че отговорност на всеки гражданин е да сигнализира за насилието, без значение от това дали става дума за професионална тайна или не, както и, че ролята на педагозите е не да доказват, а единствено да сигнализират за злоупотребата с деца.

„Свидетели сме на нарастване на броя на случаите на насилие, които са докладвани, което вероятно се дължи на факта, че сме станали по-чувствителни. Не ми се иска да вярвам, че насилието над деца се е увеличило“, допълни експертът. Миланов коментира още, че страхът също е сред водещите причини да не се съобщава за насилие. Той даде пример със случая в с. Крушовица, където малко момиче е било отглеждано в нечовешки условия, в пристройка. В конкретния случай педагозите от местното училище са разпознали симптомите на насилие, но поради страх от саморазправа със семейството на насилника, са потърсили представител на правоохранителната система, който е подал сигнала. „Натискът от отношенията върху хората в малките населени места също е причина да не се подават сигнали до социалните служби. Другата причина е, че хората не вярват в системата за социална закрила. В Крушовица например сигнали са подавани от работещи в детската градина и от бабата на детето, но нищо сериозно не е последвало“, коментира още Александър Миланов.

От значение е да докладваме за насилието над деца, дори да имаме съмнение за това, защото само така можем да спасим един детски живот, призовава специалистът. Единствените анонимни сигнали, които разглежда системата за закрила на детето са анонимни и това е един от начините да се намесим и да подкрепим дете в беда, допълва Миланов. Според него рискът от насилие е по-висок, където има „наследствена“ бедност, като най-трудно се доказва сексуалното малтретиране и неглижирането при децата.