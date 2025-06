“Аз не бях изненадан от това, което видяхме в така наречените “стаи под наем”. Мисля, че цялото общество знаеше, че такова нещо ще се случи”. Това каза в ефира на BTV Radio Александър Миланов - клиничен социален работник в Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в Токуда болница. “Защото как да си обясним това, че има толкова много възрастни хора, които се нуждаят от грижа, но не могат да я получат, защото в България първо няма достатъчно места за това и второ няма достатъчно квалифицирани хора. Когато има огромна потребност от подобен вид грижа, а няма места - винаги има място за злоупотреби. Това, което мен ме шокира беше, че всички се правят, че това не се е случвало досега. Мен нищо не може да ме изненада, когато става дума за един престъпен ум”, допълни той.

Цялото интервю с Александър Миланов може да чуете в прикачения звуков файл.