“Необходимо е, когато се инициира дадено производство пред КС, то да бъде подкрепено със съответните доказателства, за да може да се реализира основната цел на едно такова искане” Това каза по bTV Radio Александър Рашев от ИТН. “По тази причина от ИТН сме за частично касиране на изборите, защото имаме конкретни доказателства за неизпълнение на задължения в секционни избирателни комисии, както и на ЦИК. Ние идентифицирахме три вида нарушения. Първият вид е така нареченото надписване на протоколите. Вторият тип нарушения е така нареченото преливане на гласове в друга секция, друго квадратче. Третият е за невъзможността на видеонаблюдението”, допълни той.

