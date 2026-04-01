„В момента има сериозен проблем с цените на горивата.“ Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за депутат от "Има такъв народ" Александър Рашев.

„В никакъв случай не одобряваме мерките на правителството. По информацията, която беше представена от служебния министър-председател Гюров, се предвижда помощ от 20 евро за хора с доход до 580 евро месечно. Според нас тази мярка е непропорционална и неефективна“, заяви той.

„На първо място, хората с толкова ниски доходи рядко разчитат на личен автомобил – те по-често използват градски транспорт. Това означава, че мярката не е добре насочена и няма да постигне реален ефект“, посочи Рашев.

По думите му "Има такъв народ" предлага алтернативно решение. „Нашият екип би създал специален фонд, в който да се акумулира ДДС върху надценката на горивата. След това тези средства могат да бъдат използвани за облекчаване на всички граждани, пропорционално на събраните приходи“, обясни той.

„Смятам, че подобна мярка би била значително по-ефективна от директното раздаване на фиксирани суми, което в случая няма да доведе до съществен резултат“, допълни Александър Рашев.