“От политическа гледна точка здравеопазването не е на първите страници на приоритетите. То много често е в медиите, но в политическите програми не е приоритетно по една проста причина - няма бързи решения, които се реализират в рамките на един мандат” Това каза в ефира на bTV Radio пулмологът и заместник - председател на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев. “Колкото и власт да има дадена партия, решенията които тя може да предприеме в здравеопазването ще могат да започнат да дават плодове и резултати след много години. Тоест в края на мандата не можеш да се похвалиш какво е свършено. Класически пример бяха електронните рецепти - когато направиш една реформа винаги има доволни и недоволни”, допълни той.

Цялото интервю с д-р Александър Симидчиев пред Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.