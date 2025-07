“Ние имаме горчив опит с колективно трудово договаряне, тъй като да, на теория то звучи много добре, но на практика то не работи за нас” Това каза в ефир на bTV Radio Александър Василев - заместник - председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. “Тоест в годините, както всички знаем, не всички разписват такъв договор, а и не е достигнал такива нива, които да подсигурят добро развитие за нашите кадри и добро заплащане, разбира се. Ние сме поставили ясно нашите условия като относно възнагражденията, ние искаме те да бъдат минимум 150% от средната работна заплата за страната и по този начин да се фиксира сума, която във времето ще расте и то стабилно ще расте, тъй като, както всички знаете, нямаме достатъчно кадри в системата, те са критично малко и ако ние не положим всички усилия да направим тези професии привлекателни за младите хора и да бъдат атрактивни и с добра реализация, ние просто ще изпаднем в такава криза, че няма да има кой да изпълнява тези дейности в бъдеще”, допълни той.

Цялото интервю с Александър Василев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.