“Динамична е обстановката. Все още имаме покани за срещи от изпълнителната власт. Ако тези срещи се случат ще бъде един сценарият за разговори с парламентарно представените сили” Това каза в ефира на bTV Radio Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ “Подкрепа”. “Ако не се случат тези срещи ще бъде друг сценарият. Протестите се разпростират към други точки, има различни настроения сред различните групи протестиращи”, допълни той. Исканията на протестиращите миньори и енергетици са:

Незабавно изпълнение на решенията на Народното събрание от 31.01.2020 и 12.01.2023 г. Започване веднага на изработване на енергийна стратегия на РБ до 2050 г. със задължително участие на социалните партньори. Отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 2026 г., до достигане на средноевропейски нива на домакинствата в положение на енергийна бедност. Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в ТП на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Категорично отпадане от ТП на предприятие за конверсия на въглищните региони.

Чуйте цялото интервю с Александър Загоров пред водещата Лили Ангелова в прикачения звуков файл.