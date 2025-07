“Не бива да се вглеждаме само в глобите и санкциите. Много важно освен глоби и наказания, да имаме сериозно обучение и възпитание от най-ранна възраст на хората и да влезе в родовата памет проблема безопасност на движението.” Това каза в ефира на bTV Radio Алекси Кесяков, експерт по пътна безопасност и бивш директор на КАТ. “Реално можем, ако се вгледаме сериозно в живота на човека от раждането примерно до 18 години, защото сме се вгледали в учебните форми, където влизат водачите и излизат, те влизат с определен манталитет и излизат със същия манталитет, само че с шофьорска книжка. Значи манталитет, правила и други се учат от най-ранна възраст и моето лично желание е този проблем да влезе в семействата, да влезе още при бременните жени, да се замислят по отношение безопасността на движението. И първото нещо, което е, да си взимаме децата от родилния дом с детско обезопасително столче, което е неговата сигурност за пътуването в движението по пътищата. Много са тежки ситуациите от тези катастрофи. Това, което в семейството ще се научи, никъде не може да се научи. В детската градина вече детето отива и то е социално значимо човек с мнение, с отношение, може да изпълнява команди, има фактически позиции по редица въпроси. Аз поставям и този въпрос, защото говори министърът на вътрешните работи, говори министърът на регионалното развитие, говори министърът на транспорта, отчасти говори министърът на здравеопазването, министърът на просветата мълчи, министърът на културата мълчи. Министърът на социалното министерство, където отиват всички инвалиди, освен това катастрофите с водачи на автобуси и на товарни автомобили, това са трудови злополуки, те са обект на... и на това министерство. Така, че няма министерство, което да няма отношение към проблема безопасност и аз призовавам всички да се ангажират и да кажат кой какво ще направи.”, допълни той.

Цялото интервю с Алекси Кесяков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.