Редовно правителство може би ще има, коментираха в ефира на bTV Radio PR-експертите Диана Дамянова и Нидал Алгафари.

„На мен ми се струва, че Демократична България не е окончателно оттеглена от тези преговори, защото ако го направи, аз наистина ще направя награда за най-тъпо политическо поведение и ще им я връча публично, защото те направиха това, което техният електорат не иска и то е да преговарят с Борисов. Ако в резултат на това не направят правителство, ще получат второ наказание . Просто на мен ми се струва, че ДБ, смятайки, че продължава да е част от коалицията с Продължаваме промяната, което по-скоро вече не е точно така, те се опитват да наложат това последно искане за равно отдалечения премиер и играят малко вабанк в това отношение, защото аз казах още в нощта на изборите, че ако спечели Тръмп, което променя цялата настройка спрямо либералната власт в Европа, Борисов този път ще се опита да направи правителство, било то и насипно, някакво правителство, което ще разчита и на плаващи мнозинства, така че моето убеждение е, че те ще опитат да правят до последно с Демократична България, ако не, ще отидат на пазара на случайни гласове, на не политически организирани гласове в парламента, защото и самият Борисов вече е с гръб до стената. Той не може за не знам кой пък да спечели избори и да не направи опит за правителство, така че този път той ще направи опит и може би ще бъде успешен“, коментира Диана Дамянова по повод преговорите за съставяне на правителство и дали Демократична България ще се върне на масата на разговорите, или ще се търси подкрепа от друг четвърти играч.

„Ако погледнем първо коалиционното споразумение, по което са умували дълго ГЕРБ, ДБ, ИТН, БСП и са се споразумели по него, това означава, че вече има някаква нагласа от всички. И тук стигаме кой ще каже - аз не съм съгласен с коалиционното споразумение, защото това е основата. Опасявам се, че няма да има такива. Всеки се опитва да извади зайчето от ръкавите си, да се опитва до последно да вземе вместо трима, четирима министри, да вземе примерно 10 зам.-министри, повече областни управители. И какво се случва – тъй като вече има един като че ли забит клин между ПП и ДБ, пред ДБ остава вариантът или да подкрепят по някакъв начин това правителство, в което да участват със съответните хора или да се върнат в нещо като опозиция на коалиционно споразумение, което те са преговаряли и да се договорили за него, което ще бъде шизофренно, по-скоро не. А дали ще могат с техните гласове или без техните гласове, смятам, че народните представители са свободни граждани и биха могли да гласуват по съвест. Има възможност някои народни представители, цели групи, да не влязат в зала, има възможност някои в последния момент да гласуват за, има възможност някои да гласуват наполовина за, наполовина против, или въздържали се. Има някакви вариант за тези 10-15 гласа, които им трябват. И тъй като в момента ДПС-ДПС са казали – ние бихме участвали, може би така някакви слухове се носеха, че са искали да участват директно във властта и им е било отказано, са казали - добре, ние ще подкрепим. Така че дали ще участват ДБ или няма да участват, вече не е чак толкова важно. По-скоро пред г-н Борисов стои въпросът кой да вкара вече в схемата за правителство и им е предложил на всички – заповядайте, заедно да носим отговорност. Ще видим как ще се случи, но и с ДБ, и без тях, може би ще се случи правителството.“, смята Нидал Алгафари.

По повод днешната размяна на реплики между Кирил Петков и негов треньор по карате, който сред събрани привърженици на ПП-ДБ му каза: „Уредено е всичко, няма да се притеснявате, говорено е, горе главата, с баща ти сме хванали нещата, да знаеш!“ , Диана Дамянова посочи:

„Първо трябва да си паднал от Марс, за да сложиш на Кирил Петков микрофон и да не го предупредиш неколкократно, че трябва да внимава какво прави с него. Но в дадения случай това е един малшанс на Кирил Петков, тъй като аз съм убедена, че този Сенсей, който имам честта и да съм виждала, ако трябва да ползваме думите и на днешния ден – многократно надхвърляне на правомощията, каквото е извършил Кирил Петков по отношение на ареста на Борисов, това е извършил и Сенсеят с утешителните думи – не се притеснявай, ние с татко ти ще уредим този въпрос. Разбира се, не е красиво да имаш микрофон на шията и да кажеш – благодаря, разбрах, разчитам на теб! Но както се казва – Кирил не е голям майстор в пиарското поведение, вината е в неговия екип, който го е оставил да се разхожда с микрофон на гърдите си, това аз никога не бих направила“.

„Много ми е трудно да кажа, тъй като така и не разбрах за кой въпрос точно става дума, много е възможно да уреждат някакъв битов въпрос, много е вероятно там пред Специализирания съд, който беше едно време, да са обсъждали неща, които не са свързани с политиката, а са чисто лични, може да са обсъждали примерно нови кати в каратето, които да са ги уредили и всичко да е нагласено както трябва, така че защо трябва да отиваме все в някакви крайности и да си мислим, че г-н Кирил Петков заедно с неговите близки са уредили съд, прокуратура и т.н. Смятам, че трябва да изчакаме малко и да видим.“, каза PR-експертът Нидал Алгафари.

На въпрос дали моментът, в който е повдигнато обвинението на Кирил Петков за незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов, има връзка с политическата ситуация, Диана Дамянова смята: „Категорично има връзка с политическата ситуация и целият този натиск върху актива, водачите, лидерите на Продължаваме промяната, по някакъв начин изглежда твърде добре премерен, като натиск в момента на правене на правителство , но както много хора казват – всеки момент би бил неудачен за повдигане на обвинение на политици, когато се намираме в осми избори в рамките на 3 години. В този смисъл то няма неизборен момент, така че аз съм склонна да си мисля, че всеки един момент, в който тези обвинения биха били повдигнати, щеше да бъде оценен по същия начин като неприемлив. Това, че са много обвинения на едно място към едни и същи лица, наистина предизвиква едно неприятно чувство в устата.“

„Със сигурност каквото и да се случи с някакъв политик, то е политическо. Това даже ,че возиш в колата си някакъв човек, който след това го назначаваш за вътрешен министър и след това се оказва, че той е бил таен агент на ДПС-Ново начало например, това е политическо действие. Това, че си блъснал някакъв човек с колата и се опитваш след това да го замажеш, това със сигурност е политическо, защото човек, който участва вътре е политик. Затова в България и в света има примерно прокуратура, която е обикновена прокуратура, има и Военна ,която се занимава само с военните, така че смятам, че към този момент има ли политик в каквато и да е такава история е политическо действие, защото това са хора, които би трябвало да са ни нашето огледало, нашият морал, чест, трябва от тях да се учим. Другото, което ме притеснява, ако се окаже - което най-вероятно е така, но нито съм адвокат, нито съм юрист, нито прокурор, нито съдия, ако се окаже, че Кирил Петков е извършил незаконно действие, тогава е логично да се обърнат нещата и към останалите, които са били в стаята при него и се очертава нещо като ОПГ. Защото там са били и вътрешният министър, и г-н Василев, доколкото знам, и още някакви хора и всички те заедно са се черпили даже по този повод на това нарушаване на законите, ако е нарушение на законите.“, коментира Нидал Алгафари за момента на повдигане на обвинението на Кирил Петков.

