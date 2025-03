За скандала около партия МЕЧ, след като председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че парламентарната група на формацията е престанала да съществува, за реакцията на лидера на МЕЧ Радостин Василев, че ще подаде сигнал срещу Киселова в прокуратурата и че иска оставката й, за гласуването на бюджета и има ли ново мнозинство в парламента, както и за събитията от последните дни в съседните държави – чуйте анализа на темите от седмицата на PR-експертите Диана Дамянова и Нидал Алгафари са следващия звуков файл.

