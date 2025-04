За 100-те дни на кабинета, за решението на Спаси София да излезе от коалицията с Продължаваме промяната-Демократична България в Столичния общински съвет и да свали доверието си от кмета Васил Терзиев, за споровете около изучаването на "Религия и добродетели" в училище и другите теми от седмицата, чуйте анализа на PR-експертите Диана Дамянова и Нидал Алгафари на следващия звуков файл.

