За размяната на остри реплики между България и Северна Македония, за ресора, който получи България в новата Еврокомисия, за подготовката на партиите за изборите и как войната в ДПС и евентуалното връщане на Ахмед Доган в активната политика ще се отрази на представянето на двете фракции в движението на вота, както и за отзвука след благотворителния мач между Новак Джокович и Григор Димитров, заради песента на Камелия, която Джокович поиска, но DJ Marten не пусна – чуйте анализа на темите от седмицата на пиар експертите Диана Дамянова и Нидал Алгафари на следващия звуков файл.

