За политическите реакции по темата Украйна, за напрежението във властта около бюджета и споровете за назначенията в регулаторите - чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на PR-експерта Диана Дамянова и на проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български университет, и директор „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп“.

