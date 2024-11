За съмненията за честността на вота, анализа на МВР за изборите, въпросите, които постави президентът към институциите, вариантите за съставяне на кабинет и искането на ПП-ДБ формациите да направят санитарен кордон около Делян Пеевски - чуйте анализа на темите от седмицата на доц. Татяна Буруджиева, политолог и преподавател в Софийския университет и на проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български университет - на следващия звуков файл.

