Как арестът на кандидата за депутат от „Алианс за права и свободи“ Джейхан Ибрямов ще се отрази върху избирателите на формацията на вота, и ще мобилизира или ще разколебае електората? Как купуването на гласове и арестите по места ще повлияят на избирателната активност? Какви изводи можем да направим от политическите послания на лидерите до момента – ще има ли мнозинство за съставяне на правителство след вота? И дали сложната международна обстановка и напрежението в Близкия Изток могат да бъдат сред аргументите да има редовен кабинет?

Чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на доц. Стойчо Стойчев, политолог и преподавател в Софийския университет и на професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български университет.