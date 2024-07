За разцеплението в ДПС, ще има ли нова партия на Делян Пеевски и какъв би бил нейният потенциал, и има ли вариант за съставяне на правителство в този парламент? Чуйте анализа на темите от седмицата на политолога доц. Татяна Буруджиева и на социолога от агенция "Медиана" Кольо Колев на следващия звуков файл.

